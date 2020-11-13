Бывший нападающий "сине-гранатовых" и сборной Бразилии убежден, что каталонский клуб должен выйти на трансферный рынок с целью усиления атакующего звена.

Напомним, недавно Барса понесла серьезную потерю в атаке. 18-летний Ансу Фати, который после прихода Рональда Кумана стал основным игроком, повредил мениск и оказался в лазарете на 4 месяца.

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Знаменитый Ривалдо убежден, что его бывший клуб должен компенсировать потерю молодого форварда, если хочет побороться за победу в Лиге чемпионов.

"Еще до травмы Фати я говорил, что Барселоне нужно подписать одного-двух футболистов в нападении. Теперь это не просто желание – это необходимость. Если они надеются выиграть ЛЧ, то должны усилиться зимой. Рональд Куман должен иметь больше возможностей в атаке, чтобы управлять составом, который должен быть достаточно жестким и конкурентным в важных поединках.

Ансу Фати играл хорошо, он завоевывал уверенность и становился все более влиятельным в команде, его отсутствие – еще одна головная боль для тренера", – цитирует Ривалдо Goal.com.

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