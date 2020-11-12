24 січня 2021 року у Каталонії відбудуться вибори президента ФК Барселона, повідомляє Mundo Deportivo.

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У клубі не виключають, що голосування може продовжитись ще на один день. Дата може ще змінитись у зв'язку з ситуацією з COVID-19. Можливість з електронним голосуванням у таборі Барси виключають.

Нагадаємо, нещодавно Жозеп-Марія Бартомеу подав у відставку з посади президента "блаугранас". Влітку у екс-очільника Барселони був конфлікт з головною зіркою клубу Ліонелем Мессі через бажання аргентинця змінити команду.

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