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Рівалдо розхвалив потенційний трансфер екс-вінгера Шахтаря в Манчестер Сіті

20:45 - Читать на русском
Рівалдо розхвалив потенційний трансфер екс-вінгера Шахтаря в Манчестер Сіті
Дуглас Коста / ФК Ювентус

Колишній форвард збірної Бразилії Рівалдо поділився думками  щодо можливого переходу півзахисника Ювентуса Дугласа Кости у команду Хосепа Гвардіоли. 

"Аналізуючи трансферний ринок, я думаю, що переїзд Дугласа Кости з Ювентуса в Манчестер Сіті – це цікавий варіант.

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Коста не так часто грав у Ювентусі і може досягти успіху в Манчестер Сіті. Кар'єра професійного футболіста коротка, тому для нього важливо знайти клуб, де буде ігрова практика. Він чудовий гравець, яким я захоплююся", – цитує Рівалдо видання Goal.

Нагадаємо, Ювентус готовий відпустити бразильського вінгера, аби на виручені кошти придбати нападника Вулверхемптона Рауля Хіменеса. Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті готовий заплатити за 29-річного бразильця близько 50 млн євро.

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