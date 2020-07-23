Ривалдо расхвалил потенциальный трансфер экс-вингера Шахтера в Манчестер Сити

"Анализируя трансферный рынок, я думаю, что переезд Дугласа Косты из Ювентуса в Манчестер Сити – это интересный вариант.

Дуглас Коста покинет Ювентус – туринцы пожертвуют экс-звездой Шахтера ради бомбардира из АПЛ

Коста не так часто играл в Ювентусе и может преуспеть в Манчестер Сити. Карьера профессионального футболиста короткая, поэтому для него важно найти клуб, где будет игровая практика. Он отличный игрок, которым я восхищаюсь", – цитирует Ривалдо издание Goal.

Напомним, Ювентус готов отпустить бразильского вингера, чтобы на вырученные средства приобрести нападающего Вулверхэмптона Рауля Хименеса. Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов заплатить за 29-летнего бразильца около 50 млн евро.

Ювентус рискует потерять Роналду из-за нового тренера – Сарри висит на волоске, а легенда туринцев может стать палачом