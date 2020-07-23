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Ривалдо расхвалил потенциальный трансфер экс-вингера Шахтера в Манчестер Сити

23 июля 20:45 - Читати українською
Ривалдо расхвалил потенциальный трансфер экс-вингера Шахтера в Манчестер Сити
Дуглас Коста / ФК Ювентус

Бывший форвард сборной Бразилии Ривалдо поделился мыслями относительно возможного перехода полузащитника Ювентуса Дугласа Косты в команду Хосепа Гвардиолы.

"Анализируя трансферный рынок, я думаю, что переезд Дугласа Косты из Ювентуса в Манчестер Сити – это интересный вариант.

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Коста не так часто играл в Ювентусе и может преуспеть в Манчестер Сити. Карьера профессионального футболиста короткая, поэтому для него важно найти клуб, где будет игровая практика. Он отличный игрок, которым я восхищаюсь", – цитирует Ривалдо издание Goal.

Напомним, Ювентус готов отпустить бразильского вингера, чтобы на вырученные средства приобрести нападающего Вулверхэмптона Рауля Хименеса. Ранее сообщалось, что Манчестер Сити готов заплатить за 29-летнего бразильца около 50 млн евро.

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