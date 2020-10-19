"Ситуація Хамеса Родрігеса могла б стати для нього хорошим прикладом того, як успішно рухатися далі.

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Разом із Евертоном колумбієць чудовий в Англії, і я не здивуюсь, коли Іско вирішить зробити в недалекому майбутньому аналогічний крок. Іско бачить Хамеса і знає, що той дуже задоволений своїм рішенням змінити Реал на клуб, де в нього є можливість стати постійним гравцем основи та повернутися на пік форми. Якщо Зідан надалі не помічатиме його, то Іско може наважитися на щось подібне", – написав Рівалдо для Betfair.

До слова, в нинішньому сезоні Іско провів 4 матчі в Ла Лізі, але результативними діями не відзначився.

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