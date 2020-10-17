Севілья у меншості мінімально поступилась Гранаді
У рамках 6-го туру іспанської Прімери Гранада у рідних стінах здолала Севілью. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Чемпіонат Іспанії 2020/21, 6-й тур
Гранада – Севілья – 1:0
Гол: Ерерра, 82
Вилучення: Хордан, 45+4 (друга жовта)
Сельта – Атлетіко – початок о 17:00
Реал Мадрид – Кадіс – початок о 19:30
Програму іспанського вікенду відкривав поєдинок Гранада – Севілья. На початку команди виглядали рівними, але гранадці поступово перехоплювали ініціативу у свої руки. У компенсований час нервіонці опустились у оборону ще й залишились у меншості – Хордан отримав другу жовту за безглуздий фол у центрі поля.
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По перерві Севілья перегрупувалась і остаточно засіла у захисті, граючи тільки на контратаках. Господарі мали безліч нагод вийти уперед, але змогли це зробити лише під завісу поєдинку. Фульк'є навісив у штрафний майданчик, де Еррера відірвався від захисників і замкнув головою. Цей гол був першим і останнім у зустрічі.