УЄФА визначився з бригадою суддів, які працюватимуть на матчі групового етапу Ліги чемпіонів між Реалом та Шахтарем.

Головним арбітром зустрічі стане 34-річний серб Срджан Йовановіч, інформує офіційний сайт УЄФА. Асистенти на лініях – Урош Стойковіч та Мілан Міхайловіч. За VAR відповідатиме поляк Шимон Марциняк.

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Йовановіч не може похизуватися великим досвідом у єврокубках. За свою кар'єру він відсудив лише 8 матчів групового етапу Ліги Європи та один в Лізі чемпіонів – під його наглядом Аякс розбив Лілль у минулому сезоні.

Нагадаємо, гостьовий матч Шахтаря проти Реала відбудеться у середу (21 жовтня), початок о 19:55.

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