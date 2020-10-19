"Ситуация Хамеса Родригеса могла бы стать для него хорошим примером того, как успешно двигаться дальше.

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Вместе с Эвертоном колумбиец прекрасен в Англии, и я не удивлюсь, если Иско решит сделать в недалеком будущем аналогичный шаг. Иско видит Хамеса и знает, что тот очень доволен своим решением сменить Реал на клуб, где у него есть возможность стать постоянным игроком основы и вернуться на пик формы. Если Зидан в дальнейшем не будет замечать его, Иско может решиться на что-то подобное", – написал Ривалдо для Betfair.

К слову, в нынешнем сезоне Иско провел 4 матча в Ла Лиге, но результативными действиями не отметился.

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