КОНКАКАФ на своем официальном сайте сообщил о назначении Николы Риццоли на должность технического советника по судейству.

Риццоли официально получил должность в УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко на своей Facebook-странице раскрыл условия сотрудничества – итальянский экс-арбитр будет консультировать американских судей по поводу рабочих моментов в свободное время от работы в УАФ.

Напомним, что Никола Риццоли работал арбитром с 1998 по 2017 годы. Он 7 раз подряд был признан лучшим итальянским судьей, обслуживал финалы Лиги чемпионов и Кубка мира, а до недавнего времени руководил Комитетом арбитров Серии А. С ноября 2021 года занимает должность куратора подготовки украинских арбитров.

Пригоди Вереса в Іспанії, прощальна записка на тумбочці і послідовники Лобановського: 11 історій про збори