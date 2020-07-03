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"Рішення щодо Карпат винесемо наступного тижня": секретар КДК УАФ прокоментував ситуацію з львівським клубом

3 липня 20:10 - Читать на русском
"Рішення щодо Карпат винесемо наступного тижня": секретар КДК УАФ прокоментував ситуацію з львівським клубом
Карпати / ФК Карпати

Очільник контрольно-дициплінарного комітету УАФ Ігор Грищенко розповів про наслідки другої неявки Карпат на календарний матч УПЛ.

"Станом на 3 липня нам відомо, що Карпати не з'явилися на матч у середу проти Маріуполя. В УПЛ прийшов лист, що команда не приїде і на наступний поєдинок.

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Ми чекаємо факту самої неявки. Після цього чекаємо офіційних документів від УПЛ. Наступного четверга планується засідання КДК, на якому розглянуть це питання і ухвалять рішення згідно з регламентом змагань", – сказав Грищенко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, через величезну заборгованість перед своїми гравцями Карпати не зможуть отримати атестат на участь у розіграші наступного чемпіонату України, тому вирішили не витрачати кошти, яких і так катастрофічно бракує, на дограш поточного сезону.

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Теги
УПЛ Карпати Карпати КДК УАФ Маріуполь Маріуполь УАФ
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