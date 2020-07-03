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"Решение по Карпатам вынесем на следующей неделе": секретарь КДК УАФ прокомментировал ситуацию со львовским клубом

3 июля 20:10 - Читати українською
"Решение по Карпатам вынесем на следующей неделе": секретарь КДК УАФ прокомментировал ситуацию со львовским клубом
Карпаты / ФК Карпаты

Секретарь контрольно-дициплинарного комитета УАФ Игорь Грищенко рассказал о последствиях второй неявки Карпат на календарный матч УПЛ.

"По состоянию на 3 июля нам известно, что Карпаты не явились на матч в среду против Мариуполя. В УПЛ пришло письмо, что команда не приедет и на следующий поединок.

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Мы ждем факта самой неявки. После этого ждем официальных документов от УПЛ. В следующий четверг планируется заседание КДК, на котором рассмотрят этот вопрос и примут решение согласно регламенту соревнований", – сказал Грищенко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, из-за огромной задолженности перед своими игроками Карпаты не смогут получить аттестат на участие в розыгрыше следующего чемпионата Украины, поэтому решили не тратить средства, которых и так катастрофически не хватает, на дограш текущего сезона.

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