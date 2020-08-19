Рикун увійшов до тренерського штабу Метала

Колишній півзахисник Дніпра, Металіста і збірної України Олександр Рикун допомагатиме Олександру Кучеру в Металі, повідомляє видання Sportarena.
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Відомий у минулому футболіст буде відповідати за селекційний напрямок харківського клубу. Окрім Рикуна до тренерського штабу команди увійдуть також Юрій Ушмаєв, Олександр Призетко і Андрій Дикань.
Нагадаємо, новостворений клуб у новому сезоні зіграє у Другій лізі чемпіонату України. Домашні матчі Метал планує проводити на стадіоні Геліос-Арена (друга назва – Нова Баварія) у Харкові.
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