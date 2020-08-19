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Рыкун вошел в тренерский штаб Металла

08:38 - Читати українською
Рыкун вошел в тренерский штаб Металла
Александр Рыкун / Фото из открытых источников

Легенда Металлиста попробует себя на тренерской ниве.

Бывший полузащитник Днепра, Металлиста и сборной Украины Александр Рыкун будет помогать Александру Кучеру в Металле, сообщает издание Sportarena.

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Известный в прошлом футболист будет отвечать за селекционное направление харьковского клуба. Кроме Рикуна в тренерский штаб команды войдут также Юрий Ушмаев, Александр Призетко и Андрей Дикань.

Напомним, новообразованный клуб в новом сезоне сыграет во Второй лиге чемпионата Украины. Домашние матчи Металл планирует проводить на стадионе Гелиос-Арена (второе название – Новая Бавария) в Харькове.

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Александр Александр Кучер Александр Александр Рыкун Вторая лига Металл
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