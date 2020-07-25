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Колишній голкіпер збірної України увійде у тренерський штаб Кучера в ФК Метал

20:28 - Читать на русском
Колишній голкіпер збірної України увійде у тренерський штаб Кучера в ФК Метал
Олександр Кучер та Андрій Шевченко / Фото УАФ

Олександр Кучер зібрав команду фахівців для роботи у харківському клубі.

Екс-захисник Шахтаря Олександр Кучер стане граючим тренером новоствореного ФК Метал, повідомляє Sport Arena.

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До тренерського штабу 37-річного фахівця увійдуть Юрій Ушмаєв, Олександр Призетко і Андрій Дикань. Останній був голкіпером збірної України у 2010-2012 роках. Новоспечений харківський клуб має намір заявитись наступного сезону у Другу лігу.

Нагадаємо, останнім клубом Кучера були львівські Карпати, у березні Олександр повідомив про завершення кар'єри гравця.

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Теги
Олександр Олександр Кучер Андрій Андрій Дикань Олександр Олександр Призетко Метал ФК Метал
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