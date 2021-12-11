"Звичайно, відчуття радісні, адже ми довго йшли до цього, щоб від матчу до матчу продовжувати переможну серію. І те, чого ми всі прагнули – виповнилося. Сподіваюся, все так продовжуватиметься й надалі.

Маріуполь – СК Дніпро-1 – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Шлях пройшли нелегкий. У цьому заслуга усієї команди. Довелося побачити, як усе це змінилося: рік тому були останніми, потім ми посіли сьоме місце у чемпіонаті, а зараз треті. Дай боже, щоб далі все так і тривало, а наші результати зростали лише в гору", – зазначив Піхальонок у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Додамо, що на зимову перерву дніпряни пішли на третьому місці – підопічні Йовічевіча розбили Маріуполь (3:0) та набрали 40 очок.

СК Дніпро-1 розгромив Маріуполь і відправився зимувати на третій позиції в УПЛ