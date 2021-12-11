"Рік тому ми були останніми": Піхальонок відзначив прогрес СК Дніпро-1 під керівництвом Йовічевіча
Хавбек СК Дніпро-1 Олександр Піхальонок поділився думками щодо перемоги над Маріуполем у рамках 18-го туру УПЛ.
"Звичайно, відчуття радісні, адже ми довго йшли до цього, щоб від матчу до матчу продовжувати переможну серію. І те, чого ми всі прагнули – виповнилося. Сподіваюся, все так продовжуватиметься й надалі.
Маріуполь – СК Дніпро-1 – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Шлях пройшли нелегкий. У цьому заслуга усієї команди. Довелося побачити, як усе це змінилося: рік тому були останніми, потім ми посіли сьоме місце у чемпіонаті, а зараз треті. Дай боже, щоб далі все так і тривало, а наші результати зростали лише в гору", – зазначив Піхальонок у коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.
Додамо, що на зимову перерву дніпряни пішли на третьому місці – підопічні Йовічевіча розбили Маріуполь (3:0) та набрали 40 очок.
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