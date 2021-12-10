СК Дніпро-1 не залишив шансів Маріуполю у матчі 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Маріуполь – СК Дніпро-1 на Футбол 24.

У першому таймі СК Дніпро-1 отримав подвійну перевагу завдяки Кащуку: спочатку Олексій сфолив у власному штрафному, а Довбик реалізував пенальті. Перед перервою нападник Маріуполя отримав другу жовту картку, чим дніпряни і скористались – Піхальонок та Білл добили суперника.

СК Дніпро-1 розгромив Маріуполь і відправився зимувати на третій позиції в УПЛ

Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 40 очок та відірвався від переслідувачів, закріпившись на 3 місці. Маріуполь з 8 пунктами залишився останнім у турнірній таблиці.