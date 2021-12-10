Маріуполь – СК Дніпро-1 – 0:3 – відео голів та огляд матчу
19:36 - Читать на русском
СК Дніпро-1 не залишив шансів Маріуполю у матчі 18-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Маріуполь – СК Дніпро-1 на Футбол 24.
завершено
Артем Довбик 35’
Білл 78’
35’ Артем Довбик
78’ Білл
У першому таймі СК Дніпро-1 отримав подвійну перевагу завдяки Кащуку: спочатку Олексій сфолив у власному штрафному, а Довбик реалізував пенальті. Перед перервою нападник Маріуполя отримав другу жовту картку, чим дніпряни і скористались – Піхальонок та Білл добили суперника.
СК Дніпро-1 розгромив Маріуполь і відправився зимувати на третій позиції в УПЛ
Таким чином, СК Дніпро-1 набрав 40 очок та відірвався від переслідувачів, закріпившись на 3 місці. Маріуполь з 8 пунктами залишився останнім у турнірній таблиці.
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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