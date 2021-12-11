"Конечно, ощущения радостные, ведь мы долго шли к этому, чтобы от матча к матчу продолжать победную серию. И то, к чему мы все стремились – выполнилось. Надеюсь, все так будет продолжаться и дальше.

Мариуполь – СК Днепр-1 – 0:3 – видео голов и обзор матча

Путь прошли нелегкий. В этом заслуга всей команды. Пришлось увидеть, как все это изменилось: год назад были последними, потом заняли седьмое место в чемпионате, а сейчас третье. Дай бог, чтобы дальше все так и продолжалось, а наши результаты росли только вверх", – отметил Пихалёнок в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Добавим, что на зимний перерыв днепряне ушли на третьем месте – подопечные Йовичевича разбили Мариуполь (3:0) и набрали 40 очков.

СК Днепр-1 разгромил Мариуполь и отправился зимовать на третьей позиции в УПЛ