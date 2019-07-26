Річардс завершив кар'єру – він не виходив на поле майже 3 роки

Колишній оборонець збірної Англії Майка Річардс вирішив повісити бутси на цвях.

Про завершення кар'єри оборонцем повідомляє офіційний сайт Манчестер Сіті.

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Річардс є вихованцем "містян" і захищав кольори клубу в 2009-2015 рр. Він здобув із Сіті чемпіонський титул у сезоні 2011/12 та виграв Кубок Англії сезоном раніше. Пізніше уродженець Бірмінгема грав в оренді за Фіорентину, а влітку 2015-го перейшов до Астон Вілли.

У перший сезон Майка Річардс був гравцем основи "вілланів", але потім перестав з'являтися на полі. Його останній вихід в офіційному матчі відбувся у жовтні 2016 року.

Мотивом захисника повісити бутси на цвях нібито стали проблеми з коліном, хоча раніше його відсутність у складі Вілли пояснювалася упередженим ставленням тодішнього тренера Стіва Брюса.

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