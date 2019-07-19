Легендарний форвард Вердера оголосив про завершення кар'єри після сезону 2019/20

Легендарний форвард Вердера Клаудіо Пісарро проведе останній сезон у статусі професіонального футболіста.

"Це точно мій останній сезон. Я з усіма це обговорив. Відчуваю себе добре, але вже достатньо. У своєму останньому сезоні у Вердері, хочу допомогти команді вийти в єврокубки. В такому випадку я буду дуже щасливий", – передає слова Пісарро Weser Kurier.

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До слова, перуанський нападник виступав за Баварію, Челсі, Кельн, але найбільший відтинок своєї кар'єри Пісарро провів у бременському Вердері, за який виступає і досі.

До слова, в активі 40-річного форварда 197 голів у Бундеслізі у 472 матчах. Також Пісарро є найбільш віковим автором голу у чемпіонаті Німеччини.

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