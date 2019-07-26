Ричардс завершил карьеру – он не выходил на поле почти 3 года

Бывший защитник сборной Англии Майка Ричардс решил повесить бутсы на гвоздь.

О завершении карьеры защитником сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

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Ричардс является воспитанником "горожан" и защищал цвета клуба в 2009-2015 гг. Он завоевал вместе с Сити чемпионский титул в сезоне 2011/12 и выиграл Кубок Англии сезона ранее. Позже уроженец Бирмингема играл в аренде за Фиорентину, а летом 2015-го перешел в Астон Виллу.

В первый сезон Ричардс был игроком основы "вилланов", но потом перестал появляться на поле. Его последний выход в официальном матче состоялся в октябре 2016 года.

Мотивом повесить бутсы на гвоздь для защитника якобы стали проблемы с коленом, хотя ранее его отсутствие в составе Виллы объяснялось предвзятым отношением тогдашнего тренера Стива Брюса.

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