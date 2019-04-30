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Рибка вилетів до кінця сезону через важку травму

20:52 398 Читать на русском
Рибка вилетів до кінця сезону через важку травму
Олександр Рибка (праворуч) / Фото ФК Сабаїл

Екс-голкіпер збірної України, а нині воротар Сабаїла, Олександр Рибка серйозно травмувався.

Олександр Рибка більше не допоможе своїй команді в поточному сезоні, повідомляється на сторінці Сабаїла у facebook.

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В матчі 26-го туру чемпіонату Азербайджану проти Габали (2:1) український голкіпер зазнав серйозної травми коліна.

Нагадаємо, Рибка перейшов у Сабаїл на правах вільного агента в січні 2019-го.

В поточному сезоні чемпіонату Азербайджану Олександр провів 11 матчів, в яких пропустив 13 голів.

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Теги
Світ Олександр Рибка Олександр Рибка Азербайджан Сабаїл Сабаїл Українці за кордоном
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