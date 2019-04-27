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Гол Девіча не допоміг Сабаху обіграти Кешлу, Рибка отримав травму та був замінений

21:24 396 Читать на русском
Гол Девіча не допоміг Сабаху обіграти Кешлу, Рибка отримав травму та був замінений

В 26 турі азербайджанської першості Сабах та Кешла зіграли внічию, а Сабаїл переміг Габалу. Участь у поєдинках взяли екс-гравці збірної України – Марко Девіч та Олександр Рибка.

Чемпіонат Азербайджану, 26-й тур

Сабах – Кешла – 1:1

Голи: Девіч, 58 (пен) – Еіте, 90+4

Сабаїл – Габала – 2:1

Голи: Мурадбайлі, 19, Рамазанов, 24 – Мустафазаде, 41

Марко Девіч відзначився черговим голом за Сабах. На 58-й хвилині матчу проти Кешли екс-нападник збірної України реалізував пенальті, вивівши свою команду вперед. Це 8-й гол 35-річного форварда в поточному чемпіонаті (також в його пасиві 2 вилучення). Втім, Сабах не втримав перемогу, пропустивши вже у компенсований арбітром час.

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В іншому матчі Сабаїл переміг Габалу. Олександр Рибка вийшов у стартовому складі, але провів на полі лише 33 хвилини, після чого був замінений через травму за рахунку 2:0. Конкурент українця пропустив один м'яч, який став останнім у зустрічі.

Сабаїл набрав 41 очко та посідає 3 місце. Сабах – на 5-й позиції (27 пунктів). Лідирує Карабах, в активі якого 60 залікових балів.

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