Рибка травмувався у стартовому турі чемпіонату Латвії
Екс-воротар Динамо та збірної України Олександр Рибка не допоможе своїй команді у найближчих матчах.
Український голкіпер Олександр Рибка зазнав травми у першому турі чемпіонату Латвії, повідомляє офіційний сайт Лієпаї.
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На початку другого тайму матчу проти Метти/ЛУ наш легіонер у стрибку намагався завадити прострілу суперника. 33-й річний воротар не зумів врятувати від гола і схопився за коліно.
Наш легіонер не зміг продовжити зустріч навіть після надання йому медичної допомоги. На 54-й хвилині футболіста замінив Кріш'яніс Звієдріс. Терміни відновлення українця наразі невідомі
Нагадаємо, Рибка перейшов у Лієпаю у серпні 2020 року з азербайджанського Сабаїла на правах вільного агента і вже встиг виграти зі своєю командою Кубок Латвії
До слова, гол, пропущений українцем, став єдиним у ворота господарів, а Лієпая, в результаті, впевнено перемогла Метту/ЛУ з рахунком 4:1.
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