Экс-вратарь Динамо и сборной Украины Александр Рыбка не поможет своей команде в ближайших матчах.

Александр Рыбка (четвертый в верхнем ряду) перед матчем с Мэттой/ЛУ / ФК Лиепая

Украинский голкипер Александр Рыбка получил травму в первом туре чемпионата Латвии, сообщает официальный сайт Лиепаи.

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В начале второго тайма матча против Метты/ЛУ наш легионер в прыжке пытался помешать прострелу соперника. 33-й летний вратарь не сумел спасти от гола и схватился за колено.

Наш легионер не смог продолжить встречу даже после оказания ему медицинской помощи. На 54-й минуте футболиста заменил Кришьянис Звиедрис. Сроки восстановления украинца пока неизвестны

Напомним, Рыбка перешел в Лиепаю в августе 2020 года из азербайджанского Сабаила на правах свободного агента и уже успел выиграть со своей командой Кубок Латвии

К слову, гол, пропущенный украинцем, стал единственным в ворота хозяев, а Лиепая, в результате, уверенно победила Мэтту/ЛУ со счетом 4:1.

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