Екс-зірка "біло-синіх" Віталій Рева готується до старту у чемпіонаті України серед аматорів.

Колишній голкіпер Динамо та збірної України Віталій Рева перебуває у непоганій формі. 46-річний гравець продемонстрував дива реакції на Меморіалі Щанова.

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Легендарний воротар, захищаючи ворота київського Лівого Берега, витягнув сферу з дев'ятки, після пострілу зі штрафного гравця команди Джуніорс. У складі киян Рева готується до весняної частини аматорського чемпіонату України: Лівий Берег замінив після початку сезону скромну юнацьку команду, тож почне весну на 11-тій сходинці. Мета Віталія і компанії – Друга ліга.

До слова, за Лівий Берег виступає чимало колишніх зірок, серед яких: Микола Іщенко (Шахтар, Карпати), Андрій Запорожан (Олександрія), Артем Старгородський (Таврія, Арсенал), Іван Кривошеєнко (ЦСКА, Маріуполь, Ворскла) та багато інших.

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