toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЄВРО-2020 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗБІРНА УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬ - ШАХТАР ОЛІМПІК - ДИНАМО

Рибка дебютував за Сабаїл у поточному сезоні

16:09 287 Читать на русском
Рибка дебютував за Сабаїл у поточному сезоні
Олександр Рибка / Фото з відкритих джерел

Екс-голкіпер київського Динамо та збірної України Олександр Рибка нарешті оговтався від важкої травми.

Український легіонер у складі азербайджанського клубу Сабаїл Олександр Рибка вперше у цьому сезоні вийшов на поле у офіційному матчі. Дебют відбувся сьогодні, 21 грудня, у домашньому поєдинку 13-го туру чемпіонату Азербайджану проти Нефтчі (Баку). Українцю вдалось втримати свої ворота на замку, а матч закінчився безгольовою нічиєю.

Рибка вилетів до кінця сезону через важку травму

Нагадаємо, у матчі 26-го туру чемпіонату Азербайджану проти Габали (2:1) український голкіпер зазнав серйозної травми коліна.

Рибка перейшов у Сабаїл взимку цього року і встиг зіграти за свою нову команду 11 поєдинків, в яких пропустив 13 голів. Команда українця має в своєму активі 12 очок і посідає останню сходинку чемпіонату.

Олімпік – Динамо: анонс матчу УПЛ

blog_ava
Шахтар сенсаційно втратив перемогу над Маріуполем – такого не було 6 років
15:53
4020
Теги
Олександр Рибка Олександр Рибка Нефтчі Нефтчі Сабаїл Сабаїл Українці за кордоном Світ Легіонерський хліб
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
58
хв
Атлетіко
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук