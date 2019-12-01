Рибка дебютував за Сабаїл у поточному сезоні

Екс-голкіпер київського Динамо та збірної України Олександр Рибка нарешті оговтався від важкої травми.

Український легіонер у складі азербайджанського клубу Сабаїл Олександр Рибка вперше у цьому сезоні вийшов на поле у офіційному матчі. Дебют відбувся сьогодні, 21 грудня, у домашньому поєдинку 13-го туру чемпіонату Азербайджану проти Нефтчі (Баку). Українцю вдалось втримати свої ворота на замку, а матч закінчився безгольовою нічиєю.

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Нагадаємо, у матчі 26-го туру чемпіонату Азербайджану проти Габали (2:1) український голкіпер зазнав серйозної травми коліна.

Рибка перейшов у Сабаїл взимку цього року і встиг зіграти за свою нову команду 11 поєдинків, в яких пропустив 13 голів. Команда українця має в своєму активі 12 очок і посідає останню сходинку чемпіонату.

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