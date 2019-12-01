Олімпік – Динамо: анонс матчу УПЛ

Олімпік в рамках 16-го туру УПЛ приймає Динамо. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Олімпік під керівництвом Вісенте Гомеса набрав дуже серйозну форму, здобувши чотири перемоги та нічию в останніх п'яти матчах. Щоправда, з лідерів чемпіонату в суперниках за цей період була лише Олександрія, яка залишилась у меншості вже на 4-й хвилині й втримала "нулі", а в рамках Кубку донеччан вибив Маріуполь. Можна згадати також про більш давній поєдинок з Десною, коли чернігівці за рідних трибун забили "олімпійцям" лише на 90-й хвилині. Словом, нинішній Олімпік – зіграний, агресивний і якісно організований середнячок.

Карпати – Олімпік: голкіпер гостей пропустив курйозний гол поміж ніг ударом з 30-ти метрів

Жуліо Сезар їв корм для котів – курйозний випадок з екс-наставником Олімпіка

Динамо підходить до матчу на фоні драматичної поразки у Мальме, де останні 30 хвилин довелося грати у меншості. Не можна сказати, що кияни провели жахливий поєдинок, адже три голи в єврокубках слабкі команди не забивають – команді просто не вистачило стабільності в атаці та якості у захисті. Зокрема, були помітні проблеми із системою оборони на стандартах та перебудовами, внаслідок яких з'являлися широченні коридори біля штрафного.

Статистика протистояння Олімпіка з Динамо

Всього: 15 матчів, 1 перемога Олімпіка, 3 нічиї, 11 перемог Динамо, різниця м’ячів 6-27.

У Прем’єр-лізі: 13 матчів (+1, =2, -10, 5-23)

"Біло-синім" потрібно терміново реабілітовуватись в УПЛ, де також все неідеально – Шахтар в 13 очках попереду, а Зоря на другому місці з відривом у 1 заліковий бал. Щопрада, в попередньому турі кияни розгромили Маріуполь, ще раз довівши, що середняки чемпіонату не є проблемою для команди Олексія Михайличенка. Втім, варто також не забувати про справедливу нічию з Олімпіком у матчі першого кола на НСК Олімпійський – а зараз донеччани в рази сильніші. Легко сьогодні точно не буде.

Мальме – Динамо: Київ втрачає тріо на ключовий матч ЛЄ – трилер від 37-річного режисера, в якому вбивцею міг бути кожен

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Вантух, Халімі, Матар – Бурда, Попов

Найбільші перемоги Динамо

24.09.2016. 9-й тур чемпіонату України-2016/2017

Олімпік – Динамо – 0:4.



09.04.2017. 24-й тур чемпіонату України-2016/2017

Динамо – Олімпік – 4:0.



Найрезультативніший матч – 5 голів

20.05.2015. 1/2 фіналу Кубку України-2014/2015

Динамо – Олімпік – 4:1.

Орієнтовні склади на матч Олімпік – Динамо

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Лук'янчук, Гришко, Снурніцин – Цимбалюк – Тейшейра, Кравчук, Політило, Балашов – Шахаб

Динамо: Бущан – Караваєв, Шабанов, Кадар, Миколенко – Сидорчук – Циганков, Гармаш, Буяльський, Де Пена – Соль

"Родзинки" матчу:

– Гольовий серіал Динамо в ворота Олімпіка в УПЛ триває 12 матчів (23 м’ячі).

– Динамівці можуть здобути 620-ту перемогу в Чемпіонатах України, в тому числі 280-ту на полях суперників.

– Динамо з 22 вересня більше одного голу за матч в УПЛ не пропускає (9 матчів).

– 25-й гол в УПЛ може забити Артем Бєсєдін (Динамо).

– 10-й в УПЛ матч Вісенте Гомеса біля керма Олімпіка.

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Нинішньому Олімпіку до снаги створити певні проблеми для Динамо. Підопічні Вісенте Гомеса отримають далеко не один шанс покарати киян за помилки в обороні, однак атака у "біло-синіх" аж занадто сильна. Важко було навіть Мальме – що вже говорити про донеччан? В рамках УПЛ класу Динамо цілком достатньо для того, щоб здобути впевнену перемогу над середнячком.

Шанси Динамо на плей-офф Ліги Європи 2019/20 більші, ніж можна було уявити – всі розклади на 6-й тур