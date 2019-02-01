Рибка – про перехід у Сабаїл: Часу було мало, підвернувся варіант з азербайджанським клубом

Український голкіпер Олександр Рибка прокоментував свій перехід у азербайджанський Сабаїл.

"В Аф'єт Аф'юнспорі, де я грав, була складна фінансова ситуація. Довелося розірвати з ними контракт через те, що вони не дотримувалися фінансових зобов'язань переді мною.

Рибка став гравцем азербайджанського Сабаїла

Часу було мало. Підвернувся варіант з азербайджанським клубом. Придивився. Мені цей варіант видався цікавим. Цікава країна, гарне місто, непогана нова молода команда. Докладу максимум зусиль, щоб їй допомогти.

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Перш за все розглядав цей варіант зі спортивної сторони. Не думав про гроші, коли приїхав сюди. Мені головне зараз – це ігрова практика, і заодно допомогти молодій команді", – цитує Рибку azerisport.com.