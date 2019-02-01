Рыбка – о переходе в Сабаил: Времени было мало, подвернулся вариант с азербайджанским клубом

Украинский голкипер Александр Рыбка прокомментировал свой переход в азербайджанский Сабаил.

"В Афьет Афьюнспоре, где я играл, была сложная финансовая ситуация. Пришлось разорвать с ними контракт из-за того, что они не придерживались финансовых обязательств передо мной.

Рыбка стал игроком азербайджанского Сабаила

Времени было мало. Подвернулся вариант с азербайджанским клубом. Присмотрелся. Мне этот вариант показался интересным. Интересная страна, красивый город, неплохая новая молодая команда. Приложу максимум усилий, чтобы ей помочь.

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Прежде всего рассматривал этот вариант со спортивной стороны. Не думал о деньгах, когда приехал сюда. Мне главное сейчас – это игровая практика, и заодно помочь молодой команде", – цитирует Рыбку azerisport.com.