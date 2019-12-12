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Рібері знадобиться операція на щиколотці

21:10 62 Читать на русском
Рібері знадобиться операція на щиколотці
Франк Рібері / Getty images

Фіорентина не зможе розраховувати на допомогу французького хавбека Франка Рібері через травму.

 
Андреа Ла Мантіа 50’
50’ Андреа Ла Мантіа

Рібері отримав травму в матчі 14-го туру Серії А проти Лечче (0:1), у Франка був діагностований розрив медіальної коллатеральної зв'язки правої гомілки.

Мессі випередив Роналду і Неймара в рейтингу найкращих дриблерів за останні 13 років

Прес-служба "фіалок" опублікувала результати медичного огляду, який виявив, що французу потрібно зробити операцію на щиколотці.

Додамо, що у поточному сезоні італійської Серії А 36-річний Рібері зіграв 11 матчів, в яких забив два голи та віддав дві результативні передачі.

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Теги
Франк Рібері Франк Рібері Фіорентина Фіорентина Італія Фіорентина - Лечче
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