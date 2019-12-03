Гравець збірної України знову шокує Рібері – Шахов з рекордом і скандалом провів унікальний матч Серії А

Євген Шахов став одним з головних героїв не тільки матчу Серії А Фіорентина – Лечче, а й італійських ЗМІ. Півзахисник збірної України недарма знову отримав чудову пресу.

Шахов віддав переможний гольовий пас, шокувавши фаворита, у складі якого вийшли колишні зірки Баварії Франк Рібері (віце-чемпіон світу 2006, переможець Ліги чемпіонів-2013 раніше натерпівся від Маліновського) і Барселони Кевін-Прінс Боатенг. Українець затьмарив обох. За версією Whoscored, отримав 8-й бал у матчі (6-й серед гравців Лечче) – 7,0, тоді як Рібері награв лише на 6,58, а Боатенгу, який замінив травмованого Франка у перерві, виписали 6,43. "Джаллороссі", які у Флоренції змушені були грати в білому. Це був унікальний матч для Лечче, пишуть в Італії. Команда Фабіо Ліверані чи не вперше показала здатність перемагати, не докладаючи до цього надзусиль в атаці, коли потрібно перекривати захисні грішки в авральному порядку.

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Досі вона завжди пропускала мінімум 1 раз у сезоні Серії А (серія почалася ще у 2-му дивізіоні і тривала понад 200 днів), але завдяки зусиллям всього колективу вперше за 365 днів зіграла сухий гостьовий матч! Фіорентина відверто переважала і перестріляла гостей втричі (19:6). Однак від цієї ілюзорної переваги користі було мало. Більшість ударів йшли з-за меж штрафного, а Лечче діяв значно ефективніше, поступившися лише 6:5 за ударами у площину воріт. При цьому різниця xG також виявилася мінімальною – 1,44 на 1,12. Понад половина очікуваних голів на совісті Шахова. Його гольовий пас просто неможливо було змарнувати (0,66 очікуваного асиста xA). Єдиний удар Євгена йшов з меж штрафного, але був заблокований і потягнув на значно менше (0,07 xG).

Для екс-дніпрянина цей матч теж був унікальним. Шахов уперше провів усі 90 хвилин на полі. Товариський матч проти Естонії, де він виглядав дуже непогано, став каталізатором великих змін. Хавбек, якому 30 листопада виповнилося 29, також вперше вийшов у стартовому складі на 2 поспіль матчі Лечче. Очевидно, не обійшлося тут без схвальних відгуків Малдери й Тассотті, які тісно спілкуються з Ліверані. Якщо за гру проти Кальярі українець отримав середній бал 5,67 від італійських ЗМІ та тіфозі, то тепер було все інакше.

Загалом за сезон Шахов 5 разів пробивав по воротах. Їхній сумарний xG становить 0,59, тобто він ще шукає найкращий удар, але навряд чи можна говорити про серйозні проблеми з реалізацією. Зате Євген демонструє непоганий ріст в xA – його паси оцінені в 1,54 очікуваного гола. Усі 3, які мали велику імовірність завершитися взяттям воріт партнерів, ми побачили за останній місяць. Якщо у матчах проти Сампдорії (0,49) та Фіорентини (0,66) "салентіні" не підвели, то Кальярі пробачили – там гостроту його потенційного асисту оцінили на 0,38.

У середньому хавбек збірної України створює 1,03 моменту для удару за 90 зіграних хвилин, а сам пробиває 1,44 разу. Кілька місяців тому його агент Дієго Тавано відзначав, що Шахов вмів створювати різницю у Греції, а невдовзі покаже себе в Італії, і це справді так. Останнім часом у Серії А екс-гравець ПАОКа розкрився саме як напрочуд ефективний треквартіста – його передачі набувають все більшого значення. Для порівняння Руслан Маліновський в Аталанті віддає в середньому понад 3 ключові паси під удар, але не має жодного асисту, а його показник xA за 90 хвилин навіть менший (0,22 проти 0,32).

Не обійшлося без негативу. Sofascore занизив бал, зокрема, за те, що Шахов продемонстрував 4-й найгірший відсоток точності передач (62%) серед усіх гравців матчу. Євген програв більшість боротьби (виграв 5 єдиноборств з 16). З іншого боку він не уникав чорнової роботи. За кількістю дуелей внизу став 3-м у матчі, а більше за нього виграли лише Кастровіллі (14) і Бубакар (6). Увійшов у топ-4 за відборами (2), по одному разу обіграв суперника на дриблінгу (інша спроба не вийшла) та зіграв на перехопленні. Чи влаштовує все Ліверані? Поки, схоже, так. Як для вільного художника хавбек збірної України непогано працює на оборону – саме досвід універсальності допомагає відвойовувати місце у складі.

Шахов отримав високий середній бал від італійських ЗМІ – 6,9, вище тільки в автора переможного гола та воротаря (Ла Мантія і Габріель отримали 7,3). А ось вболівальників Євген не вразив – 6,5, лише 8-й бал у команді. Lecceprima пише, що крок за кроком українець стає частиною ігрових механізмів, які бажає бачити Ліверані. "Не лише вирішальний асист, а й рекорд матчу за середньою швидкістю (8,6 км/год) та кілометражем (пробігав 13,5 км). Ні в кого не було кращих показників.

Ми вже побачили, що українець не такий спринтер, як Тахцидіс чи Табанеллі, зате вміє правильно обирати темп. Він не лише наділений атакувальними характеристиками, але й працює без м'яча так, щоб стати кимось більшим, ніж просто заміна Манкосу. Досі переважно сприймався як хтось таємничий, але тепер рухається в напрямку зрілого доповнення до ігрових механізмів колективу".

Shakhov, non solo assist ma tanta corsa: a Firenze nessuno come lui https://t.co/rseSO41FZu pic.twitter.com/jETAZSaX2C — LeccePrima (@LeccePrima) December 2, 2019

La Gazzetta dello Sport і Corriere dello Sport оцінили на 7 (найкращий) і 7,5 (другий), а ще ці газети називають шоком суддівство арбітра Піккініні, який не призначив 2 пенальті у ворота Фіорентини і навіть не вдався до послуг VAR. Один момент чіткіший за інший – як мінімум в епізоді за участю гравця збірної України рефері був зобов'язаний вказати на 11-метрову позначку, вважають провідні видання Італії. Нашого півзахисника заблокували недозволеним прийомом. Не призначити 2 пенальті в одному матчі – це скандал, зменшити ехо якого допоміг лише асист екс-дніпрянина.

Як написав у своєму блозі, колишній італійський суддя, а нині коментатор Лука Мареллі, це очевидна і кричуща помилка, адже арбітр замість пенальті зафіксував "фол Шахова, якого в природі не існувало". Головний тренер Лечче також обурений суддівством. "Я б хотів осягнути, як таке можливо, що в тому епізоді свиснули фол з боку Шахова. Важко зрозуміти, як там не побачили контактів, особливо в другому моменті", – заявив Ліверані.

Лечче загалом така собі крафтова команда. Ліверані називають одним з найцікавіших тренерів Італії, а це велика честь. Усі свої перемоги (3) "вовки" здобули на виїзді, поступаючись за кількістю гостьових очок тільки клубам, які входять у топ-6 Серії А 2019/20. В попередніх 3-х турах "джаллороссі" незмінно забивали по 2 м'ячі, але перемогу здобули тоді, коли відзначились одним. Такі матчі можуть мати золоте значення в боротьбі за виживання – Лечче відірвався на 4-очкову відстань від зони вильоту.

Цікавий момент – клуби українців перебувають практично на дні турнірної таблиці домашніх ігор. Аталанта Маліновського набрала в рідних стінах 7 очок (розгубила 11), менше тільки в команди Шахова (3 бали з 18 можливих) і Брешії (1). У цьому контексті домашня зустріч з 18-м у таблиці Дженоа (на виїзді ще не перемагав) може стати фундаментальною для перспектив зберегти прописку в еліті Кальчо.

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