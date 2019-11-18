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Мессі випередив Роналду і Неймара в рейтингу найкращих дриблерів за останні 13 років

11:39 118 Читать на русском
Мессі випередив Роналду і Неймара в рейтингу найкращих дриблерів за останні 13 років
Ліонель Мессі / Reuters

Форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі продовжує невтомно штампувати рекорди.

Аргентинський нападник Барселони Ліонель Мессі є найкращим дриблером серед п’яти найкращих чемпіонатів світу, повідомляє статистичний портал Squawka. На рахунку аргентинського форварда 1880 обводок, з яких 57,2% вдалих. Друге місце за цим показником посідає півзахисник Реала Еден Азар, який зробив 1220 обводок, 57,1% яких завершилися успіхом. Замикає трійку найкращих дриблерів півзахисник Фіорентини Франк Рібері, на рахунку якого 939 обводок, 47,9% яких завершувалися вдало.

Мессі очолив топ-10 найдорожчих ветеранів світу

Топ-10 найкращих дриблерів топ-5 ліг Європи:

1. Ліонель Мессі (Барселона) – 1880 обводок (57,2% вдалих спроб)
2. Еден Азар (Реал) – 1220 (57,1%)
3. Франк Рібері (Фіорентина) – 939 (47,9%)
4. Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті) – 832 (46,6%)
5. Кріштіану Роналду (Ювентус) – 816 (44%)
6. Санчес Хоакін (Бетіс) – 798 (50,9%)
7. Хатем Бен Арфа (без клубу) – 770 (50,6%)
8. Андрес Іньєста (Віссел Кобе) – 739 (60,9%)
9. Роберто Фірміно (Ліверпуль) – 736 (56,8%)
10. Неймар (ПСЖ) – 734 (50,2%).

Збірна Аргентини завдяки голу Мессі обіграла Бразилію в товариському матчі

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