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Рібері встановив новий рекорд Серії А

10:30 443 Читать на русском
Рібері встановив новий рекорд Серії А
Франк Рібері / Твіттер Рібері

Віковий екс-гравець мюнхенської Баварії Франк Рібері відзначився черговим досягненням у італійській першості.

84’ Йосіп Ілічіч
90+5’ Тімоті Кастань
 
Федеріко К'єза 24’
Франк Рібері 66’
24’ Федеріко К'єза
66’ Франк Рібері
84’ Йосіп Ілічіч
90+5’ Тімоті Кастань

Новоспечений півзахисник італійської Фіорентини Франк Рібері встановив новий рекорд італійської Серії А. 36-річний француз забив свій перший гол в чемпіонаті Італії у матчі четвертого туру з Аталантою.

Рібері прокоментував перехід у Фіорентину

Рібері став найстаршим іноземцем, який забив дебютний гол у Серії А. Француз відзначився у віці 36 років і 168 днів. Франк забив другий м'яч Фіорентини на 66-й хвилині, але в час, що залишився Аталанта зуміла відігратися. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Початок сезону для Фіорентини складається вкрай невдало. Флорентійці у чотирьох турах набрали лише два очки і замикають турнірну таблицю.

Нагадаємо, французький вінгер перейшов у італійський клуб влітку 2019 року у статусі вільного агента. До цього він тривалий час виступав за Баварію.

Лаціо впевнено здолав Парму, Аталанта з Маліновським у старті вирвала нічию у Фіорентини: 4-й тур Серії А, матчі неділі

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Дебют Маліновського у відеоогляді матчу Аталанта – Фіорентина – 2:2
06:30
1932
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Відеоновини Італія Аталанта - Фіорентина Франк Рібері Франк Рібері Баварія Баварія Фіорентина Фіорентина Аталанта Аталанта
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