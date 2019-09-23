Рібері встановив новий рекорд Серії А

Віковий екс-гравець мюнхенської Баварії Франк Рібері відзначився черговим досягненням у італійській першості.

Новоспечений півзахисник італійської Фіорентини Франк Рібері встановив новий рекорд італійської Серії А. 36-річний француз забив свій перший гол в чемпіонаті Італії у матчі четвертого туру з Аталантою.

Рібері прокоментував перехід у Фіорентину

Рібері став найстаршим іноземцем, який забив дебютний гол у Серії А. Француз відзначився у віці 36 років і 168 днів. Франк забив другий м'яч Фіорентини на 66-й хвилині, але в час, що залишився Аталанта зуміла відігратися. У підсумку зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Початок сезону для Фіорентини складається вкрай невдало. Флорентійці у чотирьох турах набрали лише два очки і замикають турнірну таблицю.

Нагадаємо, французький вінгер перейшов у італійський клуб влітку 2019 року у статусі вільного агента. До цього він тривалий час виступав за Баварію.

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