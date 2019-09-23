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Рибери установил новый рекорд Серии А

10:30 150 Читати українською
Рибери установил новый рекорд Серии А
Франк Рибери / Твиттер Рибери

Возрастной экс-игрок мюнхенской Баварии Франк Рибери отметился очередным достижением в итальянском первенстве.

84’ Йосип Иличич
90+5’ Тимоти Кастань
 
Федерико Кьеза 24’
Франк Рибери 66’
24’ Федерико Кьеза
66’ Франк Рибери
84’ Йосип Иличич
90+5’ Тимоти Кастань

Новоиспеченный полузащитник итальянской Фиорентины Франк Рибери установил новый рекорд итальянской Серии А. 36-летний француз забил свой первый гол в чемпионате Италии в матче четвертого тура с Аталантой.

Рибери прокомментировал переход в Фиорентину

Рибери стал самым возрастным иностранцем, забившим дебютный гол в Серии А. Француз отличился в возрасте 36 лет и 168 дней. Франк забил второй мяч Фиорентины на 66-й минуте, но в оставшееся время Аталанта сумела отыграться. В итоге встреча завершилась со счетом 2:2.

Начало сезона для Фиорентины складывается крайне неудачно. Флорентийцы в четырех турах набрали лишь два очка и замыкают турнирную таблицу.

Напомним, французский вингер перешел в итальянский клуб летом 2019 года в статусе свободного агента. До этого он длительное время выступал за Баварию.

Лацио одолел Парму, Аталанта с Малиновским в старте вырвала ничью у Фиорентины: 4-й тур Серии А, матчи воскресенья

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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