Рибери установил новый рекорд Серии А

Возрастной экс-игрок мюнхенской Баварии Франк Рибери отметился очередным достижением в итальянском первенстве.

Новоиспеченный полузащитник итальянской Фиорентины Франк Рибери установил новый рекорд итальянской Серии А. 36-летний француз забил свой первый гол в чемпионате Италии в матче четвертого тура с Аталантой.

Рибери прокомментировал переход в Фиорентину

Рибери стал самым возрастным иностранцем, забившим дебютный гол в Серии А. Француз отличился в возрасте 36 лет и 168 дней. Франк забил второй мяч Фиорентины на 66-й минуте, но в оставшееся время Аталанта сумела отыграться. В итоге встреча завершилась со счетом 2:2.

Начало сезона для Фиорентины складывается крайне неудачно. Флорентийцы в четырех турах набрали лишь два очка и замыкают турнирную таблицу.

Напомним, французский вингер перешел в итальянский клуб летом 2019 года в статусе свободного агента. До этого он длительное время выступал за Баварию.

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