Лаціо впевнено здолав Парму, Аталанта з Маліновським у старті вирвала нічию у Фіорентини: 4-й тур Серії А, матчі неділі

В рамках 4-го туру чемпіонату Італії Сассуоло здолав СПАЛ (3:0), Болонья програла Ромі (1:2), Лечче зазнав нищівної поразки від Наполі (1:4), Сампдорія здобула мінімальну перемогу над Торіно (1:0), Аталанта зіграла унічию з Фіорентиною (2:2), а Лаціо впевнено здолав Парму (2:0).

Серія А, 4-й тур

Сассуоло – СПАЛ – 3:0

Голи: Капуто, 26, 45+2, Дункан, 50

Болонья – Рома – 1:2

Голи: Сансоне, 54 (пен) – Коларов, 49, Джеко, 90+2

Вилучення: Манчіні, 85

Лечче – Наполі – 1:4

Голи: Манкозу, 61 (пен) – Льоренте, 28, 82, Інсіньє, 40 (пен), Руїс, 53

Сампдорія – Торіно – 1:0

Голи: Габ'ядіні, 56

Аталанта – Фіорентина – 2:2

Голи: Ілічіч, 84, Кастань, 90+5 – К'єза, 24, Рібері, 66

Лаціо – Парма – 2:0

Голи: Іммобіле, 9, Марушич, 67

Сассуоло вдома приймав СПАЛ. На старті поєдинку команди взяли трохи часу на розвідку опонента, користь з якої більше отримали господарі. Уже на 26-й хвилині Капуто у стрімкій атаці залишився ніким не прикритим, отримав пас від Дефреля та легко покотив круглого у правий кут, а на другій доданій хвилині першого тайму він же й подвоїв перевагу, розстрілявши ворота після класної скидки головою від Берарді. У дебюті другого тайму той таки Берарді зробив всю роботу сам, обігравши і захисників, і голкіпера, й віддав на Дункана, якому залишалось забити у порожні ворота. Зрештою, цього виявилось більш, ніж достатньо для підсумкової перемоги – 3:0.

Болонья у рідних стінах зустрічалася із Ромою. Перший тайм поєдинку більше відзначався фолами, ніж гостротою, з реально класних моментів подарувавши тільки дальній постріл Коларова повз праву стійку. По перерві все стало веселіше: "вовки" відкрили рахунок на 49-й хвилині зусиллями все того ж Коларова, якому вдався прекрасний удар зі штрафного точно в дев'ятку, а господарі на 54-й зрівняли з пенальті – з "точки" відзначився Сансоне. Наприкінці зустрічі римляни ще й у меншості залишились після вилучення Манчіні, але вже у компенсований час підопічним Паулу Фонсеки таки вдалося вирвати перемогу – це Джеко точним ударом головою замкнув подачу Пеллегріні. Після цього пролунав фінальний свисток.

Наполі відкатав легкий виїзд до Лечче, в основі якого знову не з'явився Євген Шахов – українець весь матч просидів на лаві запасних. Неаполітанці покарали за таку нахабність двома голами вже у першому таймі: на 28-й хвилині Льоренте вдало зіграв на добиванні після заблокованого удару Міліка, а на 40-й Інсіньє точно пробив з пенальті – 0:2. По перерві Руїс потроїв перевагу гостей, метрів з 25-ти закрутивши м'яч під дальню стійку, але на 61-й хвилині Лечче вдалося скоротити відставання – цього разу пенальті призначили у ворота Наполі, а Манкозу впевнено його реалізував. Втім, дива не сталося: Наполі захопив контроль над м'ячем, створив кілька моментів і провів четвертий гол на 82-й хвилині – це Льоренте оформив дубль, встановивши остаточний рахунок у зустрічі.

Сампдорія на власному полі приймала Торіно, який тиждень тому зазнав сенсаційної домашньої поразки від Лечче. Реабілітуватися "бикам" не вдалося, хоча наприкінці першого тайму Дзадза забив гол у ворота генуезців – його скасували через офсайд. По перерві ж Сампа захопила ініціативу й вийшла вперед зусиллями Габ'ядіні, який обікрав захисника у центрі штрафного й пробив у дальній нижній кут. В останній третині другого тайму рахунок кілька разів міг змінитися, однак блискуче зіграли голкіпери – Сірігу парирував класні постріли Екдаля та Вієйра, а Аудеро взяв потужний удар Дзадзи. Зрештою, відігратися Торіно так і не зумів. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Сампдорії.

Фіорентина завітала у гості до Аталанти. Примітно, що для Руслана Маліновського цей матч став дебютним у стартовому складі господарів. Фіорентина забила першою. На 24-й хвилині К'єза ударом здалеку точно влучив у сітку воріт, хоч і не обійшлось без невеличкого рикошету. На 66-й Рібері класно замкнув довгу передачу того ж таки К'єзи й подвоїв перевагу гостей. Ілічіч після розіграшу стандарту зумів відквитати один м'яч, а згодом команда Маліновського, який провів повний матч, зрівняла рахунок! Причому двічі! Спершу гол Пашаліча не зарахував арбітр після перегляду системи VAR, а потім Тімоті Кастань на 5-й доданій класно зловив круглого на ногу та точно пробив у кут воріт з лінії штрафного майданчика! 2:2!

У останньому матчі неділі у гості до Риму завітала Парма. Вже на 9-й хвилині гравці Лаціо відкрили рахунок. Іммобіле після пасу Альберто перегнав усіх захисників й на величезній швидкості зумів вкотити м'яч у дальній від голкіпера кут. У другій же половині Марушич скористався неуважністю захисників, без перепон прийнявши м'яч у штрафному майданчику, й легко переграв голкіпера. Команда Сімоне Індзаґі спокійно довела гру до фінального свистка та здобула важливі три очки – 2:0.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ

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