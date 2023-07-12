Рибалка офіційно покинув Олександрію – екс-хавбек Динамо був відсторонений від першої команди
Команда Руслана Ротаня продовжує перекроювати склад перед стартом нового сезону.
Український півзахисник Сергій Рибалка покинув Олександрію, повідомляє офіційний сайт "містян".
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Причини розірвання контракту, який був чинний до 30 червня 2024 року, не повідомляються. Раніше футболіста без пояснення причин відсторонили від тренувань з основою.
Нагадаємо, за Олександрію Рибалка дебютував 7 серпня 2021 року у дуелі проти Шахтаря (1:2). Загалом, відіграв за "містян" 40 матчів, в яких забив 4 м'ячі. Ще один поєдинок провів у Кубку України (1 гол). Transfermarkt оцінює 33-річного хавбека у 300 тисяч євро.
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