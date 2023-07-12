Український півзахисник Сергій Рибалка покинув Олександрію, повідомляє офіційний сайт "містян".

Рибалку відсторонили від першої команди Олександрії – екс-хавбека Динамо готовий підібрати новачок УПЛ

Причини розірвання контракту, який був чинний до 30 червня 2024 року, не повідомляються. Раніше футболіста без пояснення причин відсторонили від тренувань з основою.

Нагадаємо, за Олександрію Рибалка дебютував 7 серпня 2021 року у дуелі проти Шахтаря (1:2). Загалом, відіграв за "містян" 40 матчів, в яких забив 4 м'ячі. Ще один поєдинок провів у Кубку України (1 гол). Transfermarkt оцінює 33-річного хавбека у 300 тисяч євро.

"Після відпустки повідомили, що я не працюю з основною командою": Рибалка – про скандальне відсторонення від тренувань