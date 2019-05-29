Ріанчо: Зозуля – патріот, а герб України – не символ нацизму

Екс-тренер Динамо та збірної України Рауль Ріанчо прокоментував конфлікт Романа Зозулі з іспанським політиком.

"Іспанський політик назвав Романа Зозулю неонацистом і расистом? В Іспанії у мене брали інтерв'ю з цього приводу. Я сказав, що це все неправда. Роман – патріот і хороший хлопець. Він просто допомагав своєму народу. І герб України – це не символ нацизму.

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Я вважаю, що кар'єра Романа постраждала від цього. Вболівальники суперників скандують неприємні речі під час матчів. Але він дуже добре себе показує в Альбасете.

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У цьому сезоні він зіграв 34 матчі і забив 10 голів. Він другий бомбардир в команді. В Сегунді 20 команд. І 18 могли б грати в Прем'єр-лізі України. Там дуже хороша конкуренція", – цитує Ріанчо Tribuna.com.