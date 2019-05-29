Рианчо: Зозуля – патриот, а герб Украины – не символ нацизма

Экс-тренер Динамо и сборной Украины Рауль Рианчо прокомментировал конфликт Романа Зозули с испанским политиком.

"Испанский политик назвал Романа Зозулю неонацистом и расистом? В Испании у меня брали интервью по этому поводу. Я сказал, что это все неправда. Роман – патриот и хороший парень. Он просто помогал своему народу. И герб Украины – это не символ нацизма.

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Я считаю, что карьера Романа пострадала от этого. Болельщики соперников скандируют неприятные вещи во время матчей. Но он очень хорошо себя показывает в Альбасете.

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В этом сезоне он сыграл 34 матча и забил 10 голов. Он второй бомбардир в команде. В Сегунде 20 команд. И 18 могли бы играть в Премьер-лиге Украины. Там очень хорошая конкуренция", – цитирует Рианчо Tribuna.com.