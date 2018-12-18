Ріанчо: Суркіс запропонував мені новий покращений контракт, але я відмовився

Колишній помічник Реброва в Динамо Рауль Ріанчо розповів, як ходив до Ігоря Суркіса та просив змінити гравців.

"Я прийшов до Суркіса та почав розповідати, як потрібно формувати команду? Це правда, я пішов до нього в кабінет, але перед цим у нас була розмова з Ребровим. Я говорив: "Ми виграли другий чемпіонат поспіль, але п'ять наших гравців (українців і легіонерів) знаходяться в зоні комфорту. Я не бачу від них потрібної віддачі, нам потрібна свіжа кров і люди, які мріють про перемоги". Ребров відповів: "Я говорив з президентом, це неможливо".

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Тоді до Суркіса пішов я, і Ребров про це знав. У кабінеті президента я сказав: "Нам потрібні чотири-п'ять новачків на місця тих гравців, команда вичавлена. Або міняйте п'ять футболістів, або забирайте тренерів, з такою командою неможливо вирішувати завдання".

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Суркіс сказав, що не може прибрати тих гравців, і запропонував мені новий покращений контракт, я відмовився: "Ні, я не бандит, я не дам результат з такою командою і не хочу тебе обманювати", – цитує Ріанчо Sports.ru.