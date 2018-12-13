Ріанчо: Наші стосунки з Ребровим були наче у подружжя, але без сексу

Екс-асистент Сергія Реброва Рауль Ріанчо розповів про дружні стосунки з Ребровим під час спільної роботи у київському Динамо.

"Ребров завжди для мене друг, брат. Наші з Сергієм стосунки були наче у подружжя, але без сексу. Як і в будь-якій сім'ї, як би ви не любили, все одно виникамуть суперечки. Така ситуація була у нас, наш тренеський штаб розумів одне одного з першого погляду.

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Все було чітко, але не без дискусій, ми сперечались фактично щодо усіх питань. Від тренувань і до стартового складу команди, але ми були однією великою сім'єю. Батьки – це Рауль Ріанчо і Сергій Ребров, а футболісти – наші діти", – цитує іспанського фахівця FootballHub.

Під час роботи тренерського тандему Ріанчо і Реброва Динамо двічі стало чемпіоном України, по одному разу перемагало Кубку та Суперкубку країни. Також столичний клуб вперше за багато років подолав груповий етап Ліги чемпіонів та вийшов у плей-офф турніру.

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Нагадаємо, окрім роботи у київському клубі Ріанчо був асистентом Андрія Шевченка у збірній України, а також встиг попрацювати на тренерському містку московського Спартака.