Ріанчо: Ярмоленко досі називає мене татом

Колишній тренер Динамо Рауль Ріанчо розповів про свою роль у збірній України та київському клубі.

"Чутки про те, що я був у Динамо та збірній України помічником тренера, але вів себе як головний? По-перше, з командою я завжди говорив у присутності головного тренера.

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По-друге, мені ніхто не забороняв особистих бесід з гравцями. Наприклад, з Ярмоленко. Я говорив: "Ярмо, зайди до мене в кімнату, покажу тобі відео твоєї гри". І показував: "Ось тут при обороні ти дієш не зовсім правильно".

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У команді я працював з відео, футболісти завжди могли зайти до мене, я аналізував їх гру. Такий персональний розбір помилок. І футболісти були мені вдячні. Ярмоленко досі називає мене татом, хоча я хапав його за футболку і кричав. Нещодавно його прооперували, ми з ним на зв'язку", – цитує Ріанчо Sports.ru.