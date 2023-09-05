Результати жеребкування клубного ЧС: Манчестер Сіті дізнався потенційного суперника, Бензема розпочне турнір
У вівторок, 5 вересня, у Джидді відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу.
Клубний ЧС відбудеться в Саудівській Аравії з 12 по 22 грудня, у ньому візьмуть участь сім команд. Шість із семи учасників уже відомі, останній учасник визначиться 4 листопада за підсумками фіналу Копа Лібертадорес.
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Манчестер Сіті зіграє в першому матчі турніру з переможцем пари Леон (Мексика) – Урава Редс (Японія). У разі виходу команди Пепа Гвардіоли у фінал клубного ЧС, вона зустрінеться з Аль-Ахлі, Аль-Іттіхадом, Окленд Сіті або переможцем Копа Лібертадорес.
Жеребкування клубного ЧС:
Перший раунд
Аль-Іттіхад – Окленд Сіті
Другий раунд
Аль-Ахлі – Аль-Іттіхад/Окленд Сіті
Леон – Урава Редс
Півфінал
Переможець Копа Лібертадорес – Аль-Ахлі/Аль-Іттіхад/Окленд Сіті
Леон/Урава Редс – Манчестер Сіті
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