Клубний ЧС відбудеться в Саудівській Аравії з 12 по 22 грудня, у ньому візьмуть участь сім команд. Шість із семи учасників уже відомі, останній учасник визначиться 4 листопада за підсумками фіналу Копа Лібертадорес.

Блискуча перемога "містян" без Гвардіоли та хет-трик Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Фулхем – 5:1

Манчестер Сіті зіграє в першому матчі турніру з переможцем пари Леон (Мексика) – Урава Редс (Японія). У разі виходу команди Пепа Гвардіоли у фінал клубного ЧС, вона зустрінеться з Аль-Ахлі, Аль-Іттіхадом, Окленд Сіті або переможцем Копа Лібертадорес.

Жеребкування клубного ЧС:

Перший раунд

Аль-Іттіхад – Окленд Сіті

Другий раунд

Аль-Ахлі – Аль-Іттіхад/Окленд Сіті

Леон – Урава Редс

Півфінал

Переможець Копа Лібертадорес – Аль-Ахлі/Аль-Іттіхад/Окленд Сіті

Леон/Урава Редс – Манчестер Сіті

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