Блискуча перемога "містян" без Гвардіоли та хет-трик Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Фулхем – 5:1
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Манчестер Сіті розтрощив Фулхем у четвертому турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
31’ Хуліан Альварес
45+5’ Натан Аке
59’ Ерлінг Холанд
70’ Ерлінг Холанд
90+5’ Ерлінг Холанд
Тім Рім 33’
31’ Хуліан Альварес
33’ Тім Рім
45+5’ Натан Аке
59’ Ерлінг Холанд
70’ Ерлінг Холанд
90+5’ Ерлінг Холанд
Пеп Гвардіола продовжує відновлюватися після операції на спині і не керував командою в цій зустрічі, довіривши все своїм помічникам. Відсутність тренера не завадила Манчестер Сіті здобути розкішну перемогу над суперником. Головна зірка команди Ерлінг Холанд оформив хет-трик. По голу у свій актив записали Аке та Альварес.
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Манчестер Сіті посідає першу сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи максимальну кількість очок – 12. Фулхем перебуває на 13 місці з 4 балами.
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