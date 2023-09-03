Манчестер Сіті розтрощив Фулхем у четвертому турі АПЛ. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Пеп Гвардіола продовжує відновлюватися після операції на спині і не керував командою в цій зустрічі, довіривши все своїм помічникам. Відсутність тренера не завадила Манчестер Сіті здобути розкішну перемогу над суперником. Головна зірка команди Ерлінг Холанд оформив хет-трик. По голу у свій актив записали Аке та Альварес.

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Манчестер Сіті посідає першу сходинку в турнірній таблиці АПЛ, маючи максимальну кількість очок – 12. Фулхем перебуває на 13 місці з 4 балами.