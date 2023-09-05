Во вторник, 5 сентября, в Джидде состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира.

Клубный ЧМ пройдёт в Саудовской Аравии с 12 по 22 декабря, в нем примут участие семь команд. Шесть из семи участников уже известны, последний участник определится 4 ноября по итогам финала Копа Либертадорес.

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Манчестер Сити сыграет в первом матче турнира с победителем пары Леон (Мексика) – Урава Редс (Япония). В случае выхода команды Пепа Гвардиолы в финал клубного ЧМ, она встретится с Аль-Ахли, Аль-Иттихадом, Окленд Сити или победителем Копа Либертадорес.

Жеребьёвка клубного ЧМ:

Первый раунд

Аль-Иттихад – Окленд Сити

Второй раунд

Аль-Ахли – Аль-Иттихад/Окленд Сити

Леон – Урава Редс

Полуфинал

Победитель Копа Либертадорес – Аль-Ахли/Аль-Иттихад/Окленд Сити

Леон/Урава Редс – Манчестер Сити

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