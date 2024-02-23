Результати жеребкування 1/8 ЛЄ: "глузування" з кривдників Шахтаря, суперник Трубіна, повернення Де Дзербі в Італію
У швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи 2023/24.
Переможці груп Ліги Європи (Аталанта, Байєр, Славія Прага, Брайтон, Вест Хем, Ліверпуль, Рейнджерс, Вільяреал) були сіяними і зіграють проти восьми переможців стикових матчів. Клуби з однієї асоціації не могли зустрітися один з одним.
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Україна не має представника на цій стадії після поразки Шахтаря від Марселя.
Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЄ
Спарта Прага – Ліверпуль
Марсель – Вільяреал
Рома – Брайтон
Бенфіка – Рейнджерс
Фрайбург – Вест Хем
Спортінг – Аталанта
Мілан – Славія Прага
Карабах – Байєр
Зазначимо, що Марсель зіграє проти Вільяреала, який тренує колишній наставник провансальців Марселіно. Іспанець покинув Велодром після численних погроз з боку фанатів на старті поточного сезону. Суперником Бенфіки, кольори якої захищає кіпер збірної України Анатолій Трубін, стане фіналіст ЛЄ сезону 2021/22 – Рейнджерс. А найцікавішим обіцяє бути протистояння Брайтона Де Дзербі з Ромою.
Перші зустрічі заплановані на 7 березня, матчі-відповідь відбудуться 14 березня.
Переможці восьми матчів вийдуть до 1/4 фіналу. Жеребкування цієї стадії заплановане на 15 березня.
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This is going to be great ?#UELdraw pic.twitter.com/qGsdmmXgqP— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 23, 2024