Переможці груп Ліги Європи (Аталанта, Байєр, Славія Прага, Брайтон, Вест Хем, Ліверпуль, Рейнджерс, Вільяреал) були сіяними і зіграють проти восьми переможців стикових матчів. Клуби з однієї асоціації не могли зустрітися один з одним.

Додаткова путівка в Лігу чемпіонів: сенсаційний лідер, АПЛ поки третя, Іспанія програє навіть Франції

Україна не має представника на цій стадії після поразки Шахтаря від Марселя.

Результати жеребкування 1/8 фіналу ЛЄ

Спарта Прага – Ліверпуль

Марсель – Вільяреал

Рома – Брайтон

Бенфіка – Рейнджерс

Фрайбург – Вест Хем

Спортінг – Аталанта

Мілан – Славія Прага

Карабах – Байєр

Зазначимо, що Марсель зіграє проти Вільяреала, який тренує колишній наставник провансальців Марселіно. Іспанець покинув Велодром після численних погроз з боку фанатів на старті поточного сезону. Суперником Бенфіки, кольори якої захищає кіпер збірної України Анатолій Трубін, стане фіналіст ЛЄ сезону 2021/22 – Рейнджерс. А найцікавішим обіцяє бути протистояння Брайтона Де Дзербі з Ромою.

Перші зустрічі заплановані на 7 березня, матчі-відповідь відбудуться 14 березня.

Переможці восьми матчів вийдуть до 1/4 фіналу. Жеребкування цієї стадії заплановане на 15 березня.

"Смажили шашлики, чи то щурів": динамівець замість антигероя Шахтаря, ще 20 млн для Судакова – Україна без єврокубків

This is going to be great ?#UELdraw pic.twitter.com/qGsdmmXgqP