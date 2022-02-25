Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій – українці отримали суперників
У п'ятницю, 25 лютого, відбулося жеребкування 1/8 Ліги конференцій 2021/22. Славія, за яку виступають Тарас Качараба та Максим Таловєров, дізналася суперника.
Результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій
Марсель – Базель
Лестер – Ренн
ПАОК – Гент
Вітесс – Рома
ПСВ – Копенгаген
Славія – ЛАСК
Буде-Глімт – АЗ
Партизан – Фейєнорд
Чехи двічі обіграли турецький Фенербахче на стадії 1/16. Славія віддала Качарабі капітанську пов'язку на знак солідарності з Україною, в яку жорстокою війною увірвався брехливий людиноненависницький режим Росії. Матчі 1/8 Ліги конференцій відбудуться 10 і 17 березня. Фінал прийматиме албанська Тирана. Переможці груп зіграють матчі-відповіді на своєму полі. Ті команди, які тріумфували у стикових поєдинках, розташовані у переліку пар ліворуч і прийматимуть суперників першими.
Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи – Барселона, Маліновський та Ярмоленко отримали суперників