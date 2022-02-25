Результати жеребкування 1/8 Ліги конференцій

Марсель – Базель

Лестер – Ренн

ПАОК – Гент

Вітесс – Рома

ПСВ – Копенгаген

Славія – ЛАСК

Буде-Глімт – АЗ

Партизан – Фейєнорд

Чехи двічі обіграли турецький Фенербахче на стадії 1/16. Славія віддала Качарабі капітанську пов'язку на знак солідарності з Україною, в яку жорстокою війною увірвався брехливий людиноненависницький режим Росії. Матчі 1/8 Ліги конференцій відбудуться 10 і 17 березня. Фінал прийматиме албанська Тирана. Переможці груп зіграють матчі-відповіді на своєму полі. Ті команди, які тріумфували у стикових поєдинках, розташовані у переліку пар ліворуч і прийматимуть суперників першими.

Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи – Барселона, Маліновський та Ярмоленко отримали суперників