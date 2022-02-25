Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций – украинцы получили соперников
В пятницу, 25 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 Лиги конференций 2021/22. Славия, за которую выступают Тарас Качараба и Максим Таловеров, узнала соперника.
Результаты жеребьевки 1/8 Лиги конференций
Марсель – Базель
Лестер – Ренн
ПАОК – Гент
Витесс – Рома
ПСВ – Копенгаген
Славия – ЛАСК
Буде-Глимт – АЗ
Партизан – Фейеноорд
Чехи дважды обыграли турецкий Фенербахче на стадии 1/16. Славия отдала Качарабе капитанскую повязку в знак солидарности с Украиной, на землю которой жестокой войной ворвался лживый человеконенавистнический режим России. Матчи 1/8 Лиги конференций состоятся 10 и 17 марта. Финал примет албанская Тирана. Победители групп сыграют ответные матчи на своем поле. Те команды, которые взяли верх в стыковых поединках, расположены в списке пар слева и будут принимать соперников первыми.
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