Результаты жеребьевки 1/8 Лиги конференций

Марсель – Базель

Лестер – Ренн

ПАОК – Гент

Витесс – Рома

ПСВ – Копенгаген

Славия – ЛАСК

Буде-Глимт – АЗ

Партизан – Фейеноорд

Чехи дважды обыграли турецкий Фенербахче на стадии 1/16. Славия отдала Качарабе капитанскую повязку в знак солидарности с Украиной, на землю которой жестокой войной ворвался лживый человеконенавистнический режим России. Матчи 1/8 Лиги конференций состоятся 10 и 17 марта. Финал примет албанская Тирана. Победители групп сыграют ответные матчи на своем поле. Те команды, которые взяли верх в стыковых поединках, расположены в списке пар слева и будут принимать соперников первыми.

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы – Барселона, Малиновский и Ярмоленко получили соперников