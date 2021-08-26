Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка ліги: Ярмоленко проти Манчестер Юнайтед, скромний суперник для Зінченка
ВІдбулося жеребкування 3-го раунду Кубка ліги 2021/22. Всі результати – в цій новині на "Футбол 24".
Центральним матчем на цій стадії турніру стане протистояння між Манчестер Юнайтед і Вест Хемом, яке відбудеться на Олд Траффорд. Манчестер Сіті дістався значно легший опонент – Уіком, а Ліверпуль зіграє з Норвічем, інформує офіційний сайт турніру.
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Привертають увагу і матч Челсі – Астон Вілла, а також дуель Тоттенхема з Вулверхемптоном – наставник "шпор" Нуну Ешпіріту Санту протистоятиме своїй колишній команді. Базова дата поєдинків – 20 вересня.
Зауважимо, в сезоні 2019/20 Ярмоленко відзначився голом у матчі проти "червоних дияволів".
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Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка ліги: