Сьогодні донецький Шахтар і київське Динамо дізнаються суперників у груповому раунді ЛЧ. Початок жеребкування – о 19:00 за київським часом. Ми обираємо бажаних і неприємних опонентів для українських команд.

Ліга чемпіонів 2021/22: визначилися всі учасники групового етапу

Перший кошик

Челсі, Вільяреал, Атлетіко, Манчестер Сіті, Баварія, Інтер, Лілль, Спортінг

Поганий варіант: Манчестер Сіті, Челсі, Баварія

Челсі та Манчестер Сіті – найстрашніші опоненти з першого кошика. І не через статус фіналістів попередньої Ліги чемпіонів. Обидві команди показували топ-рівень і мають потенціал, щоб стати ще сильнішими в новому сезоні. Вони здійснили два найдорожчі трансфери літа, заплативши по 100 мільйонів фунтів за Гріліша та Лукаку.

Томас Тухель за короткий термін перетворив Челсі в машину, а тепер поступово додає в гру нові елементи та позбувається вразливих місць. З Лукаку команда стає варіативнішою – більше створюватиме і краще реалізовуватиме. Проти середніх суперників у Лізі чемпіонів проблем не повинно виникати взагалі.

Манчестер Сіті підірвав лише одну з заготовлених бомб – Кейна на Етіхаді не буде. А це означає, що в опонентів завжди залишаються шанси на поганий день Стерлінга/Жезуса, через яких Сіті не трансформує свою перевагу по xG в рахунок. Але у Пепа Гвардіоли стільки креативної міці, що на дистанції він знову буде одним з найкращих у Європі.

Баварія на початку сезону не вражає: лідери у поганій формі, оновлена лінія оборони грубо і часто помиляється, команда не контролює матчі. Однак навіть в таких умовах і без трансферів мюнхенці мають достатньо класу, щоб витримувати інтенсивний футбол і обігрувати сильних суперників. Сильніших за Динамо і Шахтар. Жодних сумнівів, що восени Баварія поверне собі монструозність, а Юліан Нагельсманн краще познайомить футболістів зі своїми ідеями.

Нормальний варіант: Інтер, Атлетіко, Вільяреал

Інтер виграв Серію А і відразу ж через фінансові труднощі розпродався. Пішов тренер-чемпіон, пішов лідер атаки, пішов найкращий захисник, пішов топовий фахівець з фізпідготовки. "Нерадзуррі" знайшли заміни, але Сімоне Індзагі – не Антоніо Конте, Джеко – не Лукаку, а Дюмфріс – не Хакімі. Команда кадрово ослабла. Хоча по серпневих матчах цього не скажеш – у контрольній грі з Динамо Інтер виглядав на порядок потужніше. Над міланцями більше не висить єврокубкове прокляття Конте, але від Індзагі в Європі теж ніяких гарантій. У Лаціо він не тягнув гру на два фронти.

Атлетіко скористався бідами Реала з Барселоною та виграв Прімеру. І на відміну від Інтера нікого не відпустив. Навпаки – мадридці потратилися на чергову порцію креативних виконавців. Де Пауль і Кунья полегшать муки в матчах з середняками. Не сказати, що в чемпіонському сезоні Атлетіко зробив величезний крок вперед, але перебудови Дієго Сімеоне в останні роки помітні неозброєним оком. "Матрацники" дуже неприємні в матчах на виліт, а от на груповому етапі ЛЧ регулярно дарують очки командам типу Карабаха, Локомотива, Брюгге, Астани.

З Унаї Емері в єврокубках перетинатися не хочеться. Ми у Лізі чемпіонів, а не в Лізі Європи, але все ж. Навесні Вільяреал двічі спокійно переграв Динамо і підняв над головною трофей, а на старті нового сезону створив Челсі серйозні проблеми в Суперкубку УЄФА. У перших матчах чемпіонату Вільяреал грає блідо, однак до єврокубків ще є час. Мінус у тому, що "жовта субмарина" вже з групового етапу кидатиме всі сили на Лігу чемпіонів.

Найкращий варіант: Лілль, Спортінг

Завдяки регламенту УЄФА з першого кошика можна отримати приємного суперника. Чемпіони Франції та Португалії потрапили в перший посів, хоча їхній клубний рейтинг на рівні команд з четвертого кошика. Лілль і Спортінг не йдуть ні в яке порівняння з Манчестер Сіті чи Баварією. Це опоненти, з якими можна боротися.

Лілль героїчно втримав чемпіонство, але творець успіху Крістоф Гальтьє пішов. Новий наставник Жослен Гурвеннек вирішив зберегти базову концепцію і нічого не ламати, але старт в Лізі 1 катастрофічний. За три тури Лілль не виграв жодного матчу та пропустив найбільше голів. "Доги" виглядають вкрай слабко, перемога в Суперкубку Франції над напіврезервним складом ПСЖ не мала продовження. Лілль залишився без сильного голкіпера Меньяна, а Бураку вже 36.

Спортінг – міцна неприємна команда, однак він більшу загрозу становить для грандів, ніж для представників УПЛ. Головний козир лісабонців – організація гри в захисті та чудовий перехід з атаки в оборону. Команда дуже мало пропускає, а в попередньому чемпіонаті Португалії програла лише один матч. Нову кампанію Спортінг також розпочав впевнено. Такі успіхи – плід роботи 36-річного тренера Рубена Аморіма.

Другий кошик

Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Ліверпуль, Севілья, Борусія Дортмунд

Вибір хороших і поганих варіантів тут відносний – другий кошик за складом учасників неприємніший за перший.

Поганий варіант: ПСЖ, Ліверпуль

ПСЖ влітку підібрав усе, що погано лежало. Парижани прихистили в себе найкращих вільних агентів – по зірці в кожну лінію. Що з цього вийде, велика інтрига, але з появою Мессі розгроми середняків мають стати буденністю. Чуємо Мессі-Неймар-Мбаппе – і вже страшно, а там ще десяток футболістів, які можуть робити різницю. Не факт, що Маурісіо Почеттіно знайде баланс, однак це питання для топ-матчів. А для впевнених перемог над Динамо вистачить голодних Ді Марії, Ікарді, Сарабії та Дракслера.

Ліверпуль пережив рік пекла через грандіозну кількість травм, а тепер вже з ван Дейком повертається до боротьби за титули. На фоні конкурентів мерсисайдці скромно виступили на трансферному ринку, однак Юрген Клопп славиться тим, що вміє знаходити внутрішні резерви та виводити футболістів на новий рівень. Ліверпуль не настільки просів за якістю гри, як може здатися з результатів минулого сезону. Перші матчі нового чемпіонату показали, що команда в порядку.

Нормальний варіант: Барселона, Реал, Ювентус, Манчестер Юнайтед

Іспанські гранди з об'єктивних причин зараз не вважаються фаворитами на євроарені. Барселона шукає себе після втрати Мессі. Як і очікувалося, пресинг працює краще, атаки стали простішими та швидшими, а магії стало менше. Депай і Грізманн визначають, хто гратиме першу скрипку (партія Мемфіса звучить переконливіше), а Роналд Куман думає, як покращити позиційну атаку. Багаторічна опція "віддати м'яч Лео", яка гарантувала результат на дистанції, зникла. Потрібні інші інструменти, щоб спокійно обігрувати алавеси в Прімері та шахтарі в ЛЧ.

Реал також проводить перебудову, і робить це якось хаотично. Клуб відпустив основну пару центрбеків. А ще попрощався з Зіданом і взяв на заміну Карло Анчелотті, який сповідує аналогічні принципи, але відстав від сучасного футболу. Де тут крок вперед? Анчелотті намагається реанімувати Бейла та вивести нарешті на пік Азара, однак зірок поки що затьмарює Вінісіус. Модріч і Кроос залишаються надважливими елементами, але вони старіють і не завжди можуть налаштуватися на рядовий матч. Що буває в таких ситуаціях – рік тому красиво показав Шахтар.

Ювентус погрався в експерименти з філософом Саррі та "зеленим" Пірло, після чого повернувся до перевіреного майстра Массіміліано Аллегрі. Буде менше спроб поставити красивий футбол і більше прагматизму. Є підозра, що цьому складу "б'янконері" такий підхід ближчий. Багато що у сприйнятті Ювентуса залежатиме від Роналду. З'являються чутки, що Кріштіану думає про трансфер. Якщо ж португалець залишиться і буде виходити на кожен матч Ліги чемпіонів з фанатичною жагою голів – з Юве краще розминутися.

Манчестер Юнайтед продовжує розвиватися, робить грамотні топ-трансфери та працює над слабкими сторонами, але стабільністю похвалитися не може. Команда Уле Гуннара Сульшера не доросла до того рівня, щоб на замовлення робити результат. Звідси поразки у півфіналах кубків, звідси програний фінал ЛЄ, звідси жахливий виліт з попередньої ЛЧ. У манкуніанців регулярно трапляються матчі, коли партнери не підтримують Фернандеша, а Погба губить натхнення. "Дияволи" досі мають труднощі з проходженням масованої оборони.

Найкращий варіант: Борусія Дортмунд, Севілья

Найкращий варіант не означає легкий. Серед можливих опонентів з другого кошика Борусія та Севілья здаються найбажанішими, але й проти них Динамо та Шахтар будуть явними аутсайдерами.

Борусію влітку очолив Марко Розе. Фахівець, який з Гладбахом двічі осоромив Шахтар. У Дортмунді він будує аналогічний вертикальний футбол, націлений на сильні якості групи атаки – в першу чергу Холанда. Ерлінг не дає приводів сумніватися, що це правильна стратегія. Після продажу Санчо норвежець став головною зіркою і кілька десятків голів за сезон покладе. Інша справа, чи вистачить цього, щоб перекрити кошмари в обороні. Борусія з року в рік залишається командою настрою. З її пресингом українцям буде складно.

Севілья – зрозуміла команда. І водночас достатньо сильна, щоб не страждати через передбачуваність. У перших матчах сезону Хулен Лопетегі натякає на нову схему. Можливо, експерименти похитнуть стабільність андалусійців. Можливо, навпаки дозволять вклинитися в чемпіонські перегони. Очевидно одне – Севілья вийде в євровесну, якщо не трапиться форс-мажору. Однак на очки з андалусійцями розраховувати можна.

Третій кошик

Шахтар, Порту, Аякс, РБ Лейпциг, Зальцбург, Бенфіка, Аталанта, Зеніт

Шахтар потрапив у третій кошик і з цими суперниками не зіграє. Підбираємо варіанти лише для Динамо. Команди з однієї країни на груповому етапі штучно розводять – чемпіон і віце-чемпіон України в один квартет не потраплять. Відповідно до рішення УЄФА українські та російські команди знову не опиняться в одній групі, тому з Зенітом Динамо не зустрінеться.

Поганий варіант: РБ Лейпциг, Аталанта

Лейпциг у міжсезоння втратив головний актив – Юліана Нагельсманна. А ще заробив по 40 мільйонів за двох центрбеків і от-от продасть Забітцера. Як не дивно, проблеми немає. Всі заміни давно готові. Лейпциг чудово укомплектований, трансферну кампанію можна вважати вдалою. З Джессі Маршем від команди чекають повернення до редбуллівських традицій. Щоправда, американець не поспішає ламати напрацювання Нагельсманна.

Від Аталанти вже давно чекають погіршення результатів, однак бергамаски не втомлюються стрибати вище голови. Джан П'єро Гасперіні призвичаївся до гри на два фронти та розширив основну обойму для активнішої ротації. Скандальний відхід Папу Гомеса не підкосив команду – новим лідером атак став Руслан Маліновський. Аталанта продала найкращого захисника Серії А Ромеро, але придбала найкращого голкіпера ліги Муссо. Непосильний суперник для Динамо.

Нормальний варіант: Аякс, Зальцбург, Порту

Зальцбург примудряється щороку продавати на десятки мільйонів і залишатися конкурентним у Європі. Холанда вже й слід вистиг, австрійці вже й "наступного Холанда" в Лестер продали, а талантів все одно купа. Шешко, Адеємі, Крістенсена і Ааронсона стримати неймовірно складно. 33-річний тренер Маттіас Яйссле проявляє себе дуже солідно. Зальцбург давно розпочав чемпіонат, але до Ліги чемпіонів готувався подібно Динамо – через спаринги з топ-клубами. "Бики" у прекрасному стилі розтоптали Атлетіко та Барселону.

Ерік Тен Хаг на місці – отже, в Аякса все в порядку. І з якістю футболу, і з титулами. Можливо, у нинішньому складі немає суперзірок з потенціалом Де Йонга чи Де Лігта, зате команда збалансована досвідченими атакувальними виконавцями. ПСВ у Суперкубку Нідерландів дав майстер-клас, як розібрати Аякс на запчастини, але Динамо не володіє таким контрпресингом і мистецтвом реактивних атак. До того ж амстердамці навіть у тому провальному матчі будували класні розіграші.

Порту в єврокубках – це сірий обережний футбол. Однак Сержіу Консейсау може сміливо ігнорувати естетів, адже його стратегія ефективна. Навесні "дракони" вибили з Ліги чемпіонів Ювентус і дали прекрасний бій Челсі. Динамо має успішний досвід боротьби з Порту в Лізі чемпіонів у 2015-му, але мусимо визнати, що тоді різниця в класі була меншою. Зараз у киян немає майстрів, які могли б вносити дисбаланс у структуру Порту подібно Маунту.

Найкращий варіант: Бенфіка

Рік тому Бенфіка гучно зайшла на трансферний ринок зі 100 мільйонами, а потім не менш гучно зганьбилася. У Лігу чемпіонів не потрапила, а на внутрішній арені навіть не нав'язала боротьбу за титул.

Цього міжсезоння "орли" діяли скромніше – на гроші Шахтаря (за Педрінью) купили Романа Яремчука, який відразу почав забивати і став улюбленцем публіки. Українець у вогні і жадає зустрічі з Динамо.

Але до його наставника все одно чимало питань стосовно гри команди. Спартак вдалося пройти однією лівою, а от у протистоянні з ПСВ неабияк допомогла Фортуна. Бенфіку можна обігрувати, маючи належну фізичну підготовку.

Четвертий кошик

Динамо, Бешикташ, Брюгге, Янг Бойз, Мілан, Мальме, Вольфсбург, Шериф

Динамо потрапило в четвертий кошик і з цими суперниками не зіграє. Підбираємо варіанти лише для Шахтаря.

Поганий варіант: Мілан, Вольфсбург

Витягнути з останнього кошика Мілан буде дуже неприємно. "Россонері" на порядок вищі класом за будь-яку іншу команду. Трансфери Чалханоглу та Доннарумми, звичайно, ослабили віцечемпіонів Італії, але Тео, Ібра, К'яєр на місці. Стефано Піолі, якому відважили чимало компліментів минулої осені, також. Глибина складу не оптимальна, однак Мілан після 7 років очікування поставить у пріоритет Лігу чемпіонів. Златан скучив за справжнім європейським футболом.

Вольфсбург сенсаційно вийшов у Лігу чемпіонів – допомогла стабільність на фоні нестабільних конкурентів по Бундеслізі. У "вовків" хороший стартовий склад з Вегхорстом на вістрі. Але лава запасних коротка, а трансфери, як для ЛЧ, скромні. Олівер Гласнер не витримав суперечок з керівництвом і пішов, а на його місце взяли опального Марка ван Боммеля, який вже влаштовує скандали. Шахтар рік тому громив Вольфсбург в ЛЄ, але зараз німці в кращому стані.

Нормальний варіант: Брюгге, Бешикташ

Брюгге на початку року вилетів від Динамо з Ліги Європи, а потім, слабко провівши весну, ледь не віддав чемпіонство. При цьому Філіп Клеман має хорошу пресу. Ванакен досі там, клуб оформив кілька якісних трансферів і щонайменше зберіг торішній рівень зразка погромів Зеніта та нічиїх з Лаціо. Брюгге – суперник середнього рівня. Зустріч з ним не гарантує Шахтарю жодного очка, але подвійна перемога "гірників" не стане сюрпризом.

Бешикташ у дикій розв'язці відстояв статус чемпіона Туреччини, проте нервові поразки в останніх турах вказують на вразливість команди. Турки так і не навчилися грамотно працювати на ринку, підписуючи те, що блищить. Бешикташ спокусився на вільного агента Алекса Тейшейру – бразилець приїхав з курортних китайських заробітків. Потенційна зустріч з Шахтарем була б цікавою. "Орли" багато забивають і чимало пропускають, але новий сезон Віда і Ко розпочали з двох сухих матчів.

Найкращий варіант: Янг Бойз, Мальме, Шериф

Янг Бойз сняться українським грандам у страшних снах. І Динамо, і Шахтар вилітали від швейцарської команди. Виїзд в Берн зіпсував Паулу Фонсеці початок української кар'єри. Відтоді Янг Бойз закріпилися в статусі найкращої команди країни, вигравши 4 чемпіонства поспіль. У цьому сезоні гегемонія може перерватися. Команду очолив Девід Вагнер, який намагається реанімувати кар'єру після Шальке. Виходить не дуже – "хлопчики" демонструють погану гру і натужно здобувають результат. З таким Янг Бойз можна налаштуватися на реванш за 2016-й.

Зустрічі з Мальме також свіжі в пам'яті. Останні поєдинки у Швеції погано складаються для українських команд, але ми все одно хочемо бачити Мальме в суперниках Шахтаря. Склад чемпіона Швеції та віцечемпіона України – це різні вагові категорії. Тренує шведів легендарний Йон-Даль Томассон. Козир Мальме – ігровий тонус, адже тамтешня першість давно триває. У кваліфікації ЛЧ Мальме несподівано вибив Стівена Джеррарда і його Рейнджерс, а також видав майстер-клас контратак проти Лудогорця.

Шериф – найслабша команда групового етапу. Це перша поява представника Молдови на такому рівні. Юрій Вернидуб створив справжній подвиг, пройшовши Црвену Звезду та загребське Динамо. У розпорядженні українського фахівця інтернаціональний склад – переважно гравці середнього рівня з Латинської Америки та Африки. В основі етнічних молдован немає. Вернидуб зі своїм дітищем проти Шахтаря – це було б прекрасно.

Найгірший підсумок жеребкування для Шахтаря: Манчестер Сіті, ПСЖ, Шахтар, Мілан

Найкращий підсумок жеребкування для Шахтаря: Спортінг, Севілья, Шахтар, Шериф

Найгірший підсумок жеребкування для Динамо: Баварія, Ліверпуль, Аталанта, Динамо

Найкращий підсумок жеребкування для Динамо: Лілль, Борусія Д, Бенфіка, Динамо