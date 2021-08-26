Результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка лиги: Ярмоленко против Манчестер Юнайтед, скромный соперник для Зинченко
Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка лиги 2021/22. Все результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Центральным матчем на этой стадии турнира станет противостояние между Манчестер Юнайтед и Вест Хэмом, которое состоится на Олд Траффорд. Манчестер Сити достался значительно более легкий оппонент – Уиком, а Ливерпуль сыграет с Норвичем, информирует официальный сайт турнира.
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Привлекают внимание и матч Челси – Астон Вилла, а также дуэль Тоттенхэма с Вулверхэмптоном – наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту будет противостоять своей бывшей команде. Базовая дата поединков – 20 сентября.
Заметим, в сезоне 2019/20 Ярмоленко отметился голом в матче против "красных дьяволов".
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Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка ліги: