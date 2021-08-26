Состоялась жеребьевка 3-го раунда Кубка лиги 2021/22. Все результаты – в этой новости на "Футбол 24".

Центральным матчем на этой стадии турнира станет противостояние между Манчестер Юнайтед и Вест Хэмом, которое состоится на Олд Траффорд. Манчестер Сити достался значительно более легкий оппонент – Уиком, а Ливерпуль сыграет с Норвичем, информирует официальный сайт турнира.

Зинченко повторил достижение Лужного в АПЛ

Привлекают внимание и матч Челси – Астон Вилла, а также дуэль Тоттенхэма с Вулверхэмптоном – наставник "шпор" Нуну Эшпириту Санту будет противостоять своей бывшей команде. Базовая дата поединков – 20 сентября.

Заметим, в сезоне 2019/20 Ярмоленко отметился голом в матче против "красных дьяволов".

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: найкращий і найгірший варіанти для Динамо та Шахтаря

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубка ліги: